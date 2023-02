🚜 Les màquines llevaneu treballen per restablir la circulació a tots els accessos al poble



🚗 Ara ja es pot circular per la variant de la Font Vella i la C25 està oberta també a vehicles pesants



⚠️ Encara és obligat portar cadenes de Coll de Ravell al Pla de les Arenes pic.twitter.com/GSDxVVykpS — Sant Hilari Sacalm (@santhilari) February 7, 2023

Laque està fent a molts punts de la Catalunya també ha afectat diverses zones deli, per tant, tér incidència en l'estat de la circulació i les carreteres. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit informa que és obligatori l'ús de cadenes per circular per la carretera BV-5114 aentre els quilòmetres 17 i 28 en els dos sentits de la marxa.També s'informa que acontinua tallada la carretera GIV-5201 entre els quilòmetres 0 i 6,7 i ala carretera tallada és la GIV-5411. Tant una carretera com l'altra la circulació afecta els dos sentits de la marxa.