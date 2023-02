Esquiant pel Pla de la Calma al Montseny

⛷️ Neu al camí? Doncs esquiem!



❄️ La intensa nevada caiguda a la zona del Pla de la Calma deixa imatges tan curioses com aquestes



📹 @GuillemRaich

#NEUCAT



📺 Les repassem, a les 20.00, a l'#Infovallès pic.twitter.com/5SjcKyQzhQ — infovalles (@infovalles_votv) February 7, 2023

Santa Fe de #Montseny ara cota 1.110 m 13 cm de neu...mig pam llarg! #eltempstv3 de David M. pic.twitter.com/0zjvgTz3t8 — Niel Delmar (@Vakapiupiu) February 7, 2023

Una de les imatges curioses que ha deixat aquest dimarts ha estat la nevada al, al Parc Natural del Montseny i veure una persona esquiant aguantant-se amb una corda lligada al darrera de un vehicle tot terreny. Elha captat el moment i ho ha compartit a les xarxes socials.Fred, vent i neu. Aquesta era la previsió meteorològica per aquest dimarts 8 de febrer i no han errat. Alfa fred, està plovent i ali Reserva de la Biosfera hi ha hagut una nevada de consideració. A, on s'ha anat mantenint la neu de la darrera nevada, aquest migdia ja hi havia un bon gruix, uns 13 centímetres a la cota de 1.110 metres, tal com ho demostren les imatges fetes públiques per veïns de la zona.A altres punts de la comarca natural coma mig matí també començaven a cure els primers flocs de neu i més tard ha calgut tallar la circulació a la carretera GIV-5411. I a, a conseqüència de la neu, també s'ha tallat la circulació a la carretera GIV-5201 en el quilòmetre 0-6.7, en ambdós sentits de la marxa. A Foghars de Montclús cal portar cadenes.