Bon gruix de neu a Santa Fe del Montseny

Fred, vent i neu. Aquesta era la previsió meteorològica per aquest dimarts 8 de febrer i no han errat. Alfa fred, està plovent i ali Reserva de la Biosfera ja fa una bona estona que està nevant. Adel Montseny, que s'ha anat mantenint la neu de la darrera nevada, ja hi ha un bon gruix, tal com ho demostren les imatges fetes públiques a través de les xarxes socials per veïns de la zona.A altres punts de la comarca natural coma mig matí també començaven a cure els primers flocs de neu. I a, a conseqüència de la neu, està tallada la carretera GIV-5201 en el quilòmetre 0-6.7, en ambdós sentits de la marxa.