Candidats a les eleccions municipals 2023 a Sant Celoni: de moment quatre

Raül Garcia, candidat de Junts per revalidar l'alcaldia

Eduard Vallhonesta i Joan Castaño, un tàndem per tornar el PSC al govern municipal

Alternativa, la candidatura de l'esquerra transformadora que integra la CUP

Una candidatura que segons les seves pròpies paraules "neix per demostrar que existeix una altra manera de fer les coses

Josep Maria Gayolà encapçala la renovació d'ERC

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar JuntsxCat

el panorama polític de cara a lesque se celebren el 28 de maig d'aquest any 2023 es va aclarint. La capital de la comarca natural, ara governada amb un, és una incògnita del que pot passar a partir de la nit electoral, ja que tothom sembla que assumeix que no hi haurà majories absolutes i caldrà fer anar la calculadora.De moment, elsque ara tenen representació al ple municipal ja han fet presentació de les seves respectives candidatures. Es tracta de. Probablement, no hi haurà massa canvis més, però tot fa pensar que una cinquena força,, ja té decidit presentar-se, encara que fins ara no ha fet moviments públics. També està per veure si els partits de la dreta i la ultradreta també faran llista ni que sigui amb noms forans que ningú del poble coneix.és l' actual alcalde de Sant Celoni i la Batllòria i candidat de Junts per intentar revalidar-la. Hi va accedir l'any 2019 després de ser la força més votada i assolint sis regidors, peròque s'estableix amb nou. Per arribar a aquesta xifra va ser necessari pactar amb ERC que, tot i ser la quarta força més votada, disposava dels tres regidors que els donava majoria en el ple.encapçalarà la llista del PSC de l'Ajuntament de Sant Celoni. De fet, repeteix, ja que va ser el candidat de l'any 2019. Va ser la segona força més votada amb cinc regidors i, per tant, la El PSC ha governat durant molts anys el consistori celoní (1989-2007) i (2011-2015), amb Joan Castaño al capdavant . Ara, després d'uns anys retirat del focus municipal retorna com a número dos fent tàndem amb Vallhonest a i amb l'objectiu de recuperar el govern de l'Ajuntament.La CUP és la tercera força més votada de l'any 2019. Van aconseguir tres regidors, un menys de l'any 2015 i van passar a l'oposició després de no arribar a cap acord ni amb Junts ni amb ERC. El 28 de maig e, integrant la candidatura, que aglutina el nou projecte polític de l'esquerra transformadora de Sant Celoni i la Batllòria.". S'han presentat de manera pública, però encaraERC Sant Celoni i la Batllòria ha decidit fer canvis importants en la candidatura que es presentarà el 28 de maig., actual primera tinent d'alcalde i cap de llista en les dues darreres legislatures, deixa pas en un moment que el partit té tres regidors necessaris per poder governar amb Junts. El nou candidat, va entrar a l'ajuntament de Sant Celoni el 30 de setembre de 2021 , substituint. La presentació del nou cap de llista es va fer el 4 de febrer amb el convenciment que tenen un equip guanyador.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Sant Celoni i la Batllòria, amb una participació delde l'electorat que va escollir els