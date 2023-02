«Negrito» una finestra oberta al Montseny des de Breda

Dimarts de la setmana vinent, 14 de febrer, elserà l'escenari on, presentarà el seu llibre(Ed. Almuzara). Es tracta d'una novel·la ambientada a Breda que ha estat premiada amb el. Periodista i escriptor, coneix molt bé el terreny ja que la seva família paterna és de Breda i ell hi ha passat gran part de les vacances. A més, entre els anys 1989 i 2004 ha viscut en una masia aL'autor explica que "sempre vaig voler escriure una història d'interès general i no local, el personatge, Negrito, va existir i a partir d'ell per coneixement de l'entorn em va ser més fàcil inventar una història de manera més verosímil".Negrito, esdevé el referent i la inspiració perquè tothom accepti el seu destí. Una història que té com a protagonistes a, una persona que vol fugir del seu passat familiar que l'esclavitza i que li fa sentir que la seva existència no té cap mena de valor. I l', que vol fugir de la ciutat i consolidar en el camp el tipus de família que sempre ha desitjat. Els camins d'un i de l'altra es creuen i entremig Negrito, un gosset massa intel·ligent per estar entre els seus congèneres però no ho és prou per entendre les complicacions dels humans.Una història commovedora entre el camp i la ciutat i que al final del camí descobreixen que voldrien tornar d'on venien. L'autor, també torna a Breda el dia 14 de febrer per presentar aquesta novel·la premiada.Ernest Callís (Barcelona 1956) ha col·laborat en mitjans com Tele/eXprés, El País, Catalunya Ràdio i ABC. És autor dels llibres Nata negra i Guatemala improvisada.