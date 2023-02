Els Mossos d'Esquadra detenen un home per un robatori amb força en un establiment de Sant Celoni

Elsde la comissaria devan detenir, el 31 de gener, un home de 30 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. El cap de setmana del 28 i 29 de gener es va produir un robatori amb força en un establiment del centre de Sant Celoni, on es van emportar els diners de la caixa enregistradora.Arran la denúncia dels propietaris del local, els mossos van poder tenir accés a lesi es va comprovar que els presumptes autors del fet eren dos homes. Un cop recopilada tota la informació, els agents de la comissaria de Sant Celoni van iniciar les gestions adients per tal d'identificar i detenir als responsables.Gràcies a totes les tasques d'investigació, amb lade la població, es va aconseguir identificar als presumptes autors dels fets i detenir-ne un el passat dia 31 de gener. La investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir el segon implicat.El detingut, que té unaper fets similars, va passar el 31 de gener a disposició judicial davant del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Granollers qui va decretar llibertat amb càrrecs.