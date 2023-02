La Rectoria Vella de Sant Celoni acull l'exposició «Plantes del Montseny i del Montnegre»

Aquest dissabte 4 de febrer a les 7 del vespre s'inaugura a la Rectoria Vella de Sant Celoni l'exposició Plantes del Montseny i del Montnegre, un recull de dibuixos de Maravillas Boccio amb textos de Josep M. Panareda

L'exposició és una mostra del treball sobre plantes i paisatges dut a terme des del 2005 i que ha estat realitzat conjuntament o de manera individual. No estranyi, doncs, la diversitat de perspectives i tècniques emprades, tanmateix sempre en un context temàtic concret i amb un objectiu ben definit.



Les il·lustracions han estat treballades en tinta, aquarel·la, guaix o digitalment. La temàtica és centrada en les plantes, de vegades senceres, d’altres només amb una part significativa o un detall de la flor o del fruit. Els textos, molt breus, especifiquen com s'han elaborat les il·lustracions i expliquen com són les plantes i en quins ambients viuen.

L'objectiu general del treball dels autors és, i aquesta exposició resumeix prou bé els tipus d'il·lustracions creades i els textos escrits fins ara, que ja han estat publicats en diversos llibres i articles i exposats en cursos i conferències.L'exposició restarà oberta a la Rectoria Vella del 4 de febrer al 26 de març. L'horari és el següent:-Dijous, divendres i dissabtes: de 5 a 8 del vespre.-Diumenges i festius: de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre.

Els autors faran visites guiades al públic els diumenges 26 de febrer i 26 de març, a les 6 de la tarda.