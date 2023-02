Marc Uriach es presenta a la reelecció de l'alcaldia de Gualba per Junts

L'actual alcalde de, es presentarà a ladel municipi per. la presentació s'ha fet aquest dijous al vespre a l'Aula de Natura del Parc Mediambiental de Gualba amb la presència del, que va dir del canditat que "encarna els millors valors i actituds per estar al capdavant d'un Ajuntament".Marc Uriach assegura que vol seguir liderant un projecte que va començar l'any 2011 per propiciar que Gualba segueixi avançant amb"un projecte seriós, ferm i de pensar en positiu". En la presentació ha recordat que des que és alcalde Gualba ha hagut de sauperar molts entrebancs com la crisi econòmica, el Gloria o la pandèmia "però sempre ens n'hem ensortit i molt bé. Hem endreçat elo poble i hem sanejat l'economia de l'Ajuntament perquè som exigents amb nosaltres mateixos".Diu que per ell és un orgull ser al capdavant d'un gran equip de persones amb una gran qualitat humana i professional "tenim projecte i equip per fer de Gualba un poble ambcom a poble".Aquesta és la quarta vegada que es presenta a unes eleccions municipals. L'anyva encapçalar com a independent la candidatura de CiU i va aconseguir majoria absoluta. En les eleccions derenovà lai continuà exercint l'alcaldia del municipi.