«Ni amb violència ni amb por», així es com un grup de dones aprèn defensa personal a Sant Celoni

Fer de psicòleg

L'instructor Francesc Xavier Costa remarca que es tracta d'un curs de defensa i no pas d'atac Foto: Jordi Purtí

«Ho faig per prevenció»

". Aquest és el lema de l'impulsada perque, des de fa dos anys està fent cursos a Sant Celoni de defensa personal dirigit bàsicament a dones que pateixen o han patit violència de gènere però, que també hi ha homes que hi participen. De fet són cursos als quals hi poden prendre part tothom qui ho desitgi, més enllà que hagin patit males experiències o no.Francesc Xavier Costa remarca que es tracta de cursos de defensa i no pas d'atac, basat en un conjunt de tècniques d'arts marcials i esports de contacte, especialment en Muay Tthai, Kung Fu (shaolin) i Hapkido amb treballs de, com la falta d'autoestima i inseguretats. A començaments de l'any 2012 aquests cursos només s'impartien a dones que havien patit violència de gènere, bullyng i adolescents amb actituds agressives "amb el temps s'ha anat adaptant per a tot tipus de persones amb un resultat excel·lent i molt ràpid d'aprendre i cent per cent efectiu", assenyala Francesc Xavier Costa. Tots els exercicis que es porten a terme els ha recollit en el llibre Defensa Personal @ctivat.L'instructor celoní, amant de les arts marcials des de molt petit i cinturó negre de full contact i kick boxing i 3 dan de combat defensiu entre moltes altres titulacions, actualment és professor 4 dan de defensa personal @ctiva't de la Federació d’Arts Marcials Catalunya (FAMC). Explica que aquest tipus de defensa personal està basat en un"quan l'alumna ha adquirit tots els coneixements, ha de ser capaç de tenir una acció i reacció improvisada sense haver de pensar en quin tipus de tècnica ha de fer servir davant d'una agressió física".Els cursos s'estan desenvolupant al gimnàs de l'Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni dos dies a la setmana i, actualment, hi participen una dotzena de persones "hi ha hagut un increment aquest darrer any per la quantitat d'agressions de gènere que hi ha hagut. Moltes venen a demanar informació i després veuen que ho poden fer", diu Costa. També recorda que faque ho demanen.Un curs d'aquestes característiques va una mica més enllà del que és aprendre estrictament uns moviments de defensa. Els intructors han de fer de psicòlegs, han de parlar amb elles i poc a poc fer que agafin confiança. "Elsi les volem i podem ajudar i que poden superar-se emocionalment a través de l'esport", manifesta Francesc Xavier Costa.També han de superar dubtes inicials ja que el fet que l'instructor sigui un home de bon principi les pot fer enrere, però una vegada ja s'ha creat l'atmosfera adient "s’adonen que practicar la defensa personal amb un home és molt millor ja que és una situació més real a la que es poden trobar i els ajuda a".Costa Reconeix que tots tenim por, ja que és un mecanisme psicològic de protecció i, per tant, hem d'aprendre a conviure-hi. Si en som capaços de controlar l'angoixa, la desesperació i el dolor per alguna cosa "serem capaços de viure la nostra vida centrant-nos en allò que ens importa"."A les discoteques moltes vegades hi ha tocaments i les víctimes som les noies". Qui fa aquesta afirmació és, una jove de 19 anys que fa defensa personal des del setembre passat. En el seu cas és per prevenció perquè mai s'ha trobat amb un problema d'aquestes característiques "però si mai em trobo en una situació d'assetjament vull saber reaccionar".Explica que amb aquests cursos s'aprèn molt, bàsicament perquè els entrenaments que es fan poden ser ben béi "hem d'aprendre a sortir-nos-en". Això suposa saber gestionar l'estrés del moment i actuar de la manera correcta. Remarca que no es tracta d'atacar ni fer mal a ningú, però sí que s'han de defensar i vetllar per la seva salut.