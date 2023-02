Una cinquantena d'agents locals participen en la jornada «Bullying, Emocions i Policia Municipal» a Santa Maria de Palautordera

Conèixer com funciona el sistema emocional a través de dinàmiques com el Lideratge amb el cavall Foto: La Granja

Projecte contra l'assetjament de la Policia Municipal de Terrassa

La(URMEC) de la, en col·laboració amb, ha organitzat aquest dimarts 31 de gener, una jornada formativa específica i innovadora per conèixer nous recursos contra l'assetjament escolar.A la formació, que ha tingut lloc a la seu de La Granja Ability Training Center a, hi han assistit al voltant de 50 agents procedents d'arreu de les Policies Locals i Mossos d'Esquadra de Catalunya. En general, els agents que hi han assistit realitzen sessions de sensibilització a centres educatius i pertanyen a les unitats de relacions amb la comunitat dels seus respectius municipis.Aquestas'ha centrat a conèixer a través de l'experiència, com funciona el sistema emocional, per entendre el perquè de l'augment de l'agressivitat a l’aula. A més, els agents han pogut viure en pròpia pell l'efecte que causa en la dimensió afectiva, un element estressant com pot ser el, i ho han fet mitjançant dinàmiques com el Lideratge amb el cavall, el Laberint de l'Ansietat i l’estrès o La Missió.L'escolar xifra en un de cada quatre infants i joves que pateix assetjament escolar a Catalunya. L'objectiu ha estat dotar així als agents i comandaments de les Policies Locals i altres cossos policials com els Mossos d’Esquadra, de, entenent l'efecte que aquest causa.Tanmateix, la Policia Local de Terrassa ha presentat a la resta de cossos policials convidats a l'esdeveniment, el model d'intervenció sobre elsi el servei municipal d’Educació que ofereix el cos a la ciutat.La Policia Municipal de Terrassa duu a terme, a través dels agents amb què disposa la Unitat de Relacions i Mediació a la Comunitat (URMEC), un projecte d'als i les alumnes de les escoles de la ciutat per lluitar i prevenir l'assetjament entre infants i joves que es produeix tant dintre com fora de les aules.El projecte ofereix una les escoles i instituts de Terrassa on imparteixen xerrades i sessions formatives personalitzades. D'entre les diferents temàtiques de les sessions de la URMEC, les d'assetjament és on assisteixen més infants i joves: en el període comprès entre el gener i desembre del 2022 van assistir a les més de 70 sessions que van impartir, més de 2.200 alumnes.A les sessions formatives sobre assetjament a les aules, la URMEC adapta el missatge i els recursos en funció de l'edat dels i les alumnes, així com la programació i el suport gràfic per tal de fer-la el més personalitzat possible. Així mateix, en totes les etapes educatives introdueixen i destaquen la importància.