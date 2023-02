Tres detinguts multireincidents a Hostalric per cometre dos furts a l'AP‑7

Quan van escorcollar el vehicle dels lladres, els mossos van trobar-hi dues ulleres que havien robat durant els furts que havien comès just a primera hora de la tarda. Les víctimes ja ho havien denunciat a les comissaries de Sant Celoni i Girona. Els Mossos d'Esquadra van detenir els tres multireincidents per dos delictes de furt. La investigació, però, continua oberta. La policia va trobar més objectes dins del cotxe, també procedents de furts, i està intentant localitzar-ne els propietaris. Els arrestats van passar a disposició el 28 de gener al jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. El jutjat en va decretar llibertat amb càrrecs.

Elshan detingutde 37, 38 i 39 anys multireincidents per cometre dos furts a l'amb el mètode de la roda punxada. Va passar el dia 27 de gener a la tarda. En tots dos casos, els delinqüents van actuar al tram d'autopista comprès entre Maçanet i Riudellots de la Selva.Van enganyar les víctimesi, quan s'aturaven al voral, mentre un dels lladres les distreia, un altre aprofitava per sostreure allò que podia de dins els cotxes. Els mossos els van poder atrapar aquell mateix vespre, després que un d'ells intentés fugir d'un control a lasaltant del cotxe, fugís per una zona boscosa i provés de saltar una tanca.