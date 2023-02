L'Ajuntament de Breda renova un conveni amb el Bisbat de Girona per ús de l'església Sant Salvador

L'ha aprovat en sessió plenària celebrada aquest dilluns al vespre unregulador de cessió ocasional de l'ús de l'r amb el. Es tracta de renovar un conveni ja existent per a poder fer ús del temple per a altres esdeveniments més enllà dels oficis religiosos, com per exemple concerts o altres activitats de caire cultural. El nou conveni s'extendrà durant el període dels anys 2023-2025. L'acord s'ha aprovat amb els vots a favor d els grups municipals d'ERC i PSC i l'abstenció del grup de la CUPEn aquesta mateixa sessió plenària s'ha aprovat per unanimiotat la sol·licitud de cessió dels terrenys i l'edifici situats als peus del. Tal com es va explicar en el ple, després d'anys de tramitació l'Ajuntament de Breda, sol·licitarà formalment la cessió tant de l'edifici com de la parcel·la on es troba. Aquest tràmit inclou una justificació de l'ús que el consistori vol donar-li. En un primer moment s'utilitzarà com a magatzem municipal, tot i que a mitjà termini es contempla la idea de convertir-lo en unaprofitant la seva ubicació.