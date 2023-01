Prop de 17.000 visitants durant el 2022 al Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies

El(MEMGA) d'Arbúcies ha recuperat més del 80 per cent de les xifres de visitants anteriors a la pandèmia assolint les gairebéque han visitat les sales d'exposició permanent i temporal de l' equipament museístic montsenyenc A més a més, el conjunt de serveis vinculats amb el museu han aplegat una xifra de 40.000 usuaris distribuïts entre els itineraris pedagògics al territori, el Punt d’Informació i Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny, el castell de Montsoriu.El director del MEMGA,, destaca: "Les xifres del 2022 són especialment bones degut al fet que durant la primera meitat de l'any el museu va estar immers en importants obres d'ampliació, cosa que va fer que una part de la instal·lació restés tancada i amb el conjunt de serveis limitats també per les obres que s'estaven portant a terme".Aquests bons resultats obtinguts, sobretot a la segona meitat de l'any, es deuen també, a la inauguració a finals del mes de setembre de l' Espai Cabrera , una nova instal·lació del museu que presenta, des d'una perspectiva territorial, la història d'aquesta gran nissaga dels vescomtes de Cabrera, projecte que ha tingut una magnífica acollida per part dels visitants i que permet ampliar la qualitat de l'oferta turística i pedagògica del museu i també del propi poble d'Arbúcies i de la comarca de la Selva.Les obres executades el 2022 han configurat un equipament museístic modern amb més dei serveis per als visitants i usuaris fent que el MEMGA esdevingui un dels museus territorials més importants del país. És per això que els reptes per aquest 2023 és promocionar-lo i potenciar-lo a través de diferents iniciatives: exposicions singulars, presentacions i activitats dirigides a un ventall ampli de públics, jornades de portes obertes, trobades amb sectors estratègics, entre d'0altres iniciatives.