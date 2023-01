ERC Sant Celoni espera que la SAREB acabi cedint el 30% dels seus immobles per a lloguer social

Altres notícies que també et poden interessar

Elde l'espera que la proposta de llei que els republicans han presentat al Congrés dels Diputats, el darrer trimestre de l'any passat, es converteixi en una realitat i d'aquesta manera s'aconsegueixi que els habitatges buits de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària () passin a disposició dels municipis i administracions públiques. Per als regidors d'ERC la llei "ajudaria a molt veïns i Veïnes de Sant Celoni i la Batllòria".D'acord amb dades que la PAHC Baix Montseny ha fet públiques en diverses ocasions a Sant celoni hi ha més d'un centenar de pisos buits a mans de grans tenidors i entitats bancàries. Segons ERC, aquesta llei suposaria el retorn social del rescat bancari de l'estat espanyol l'any 2012 i elde la SAREB, cosa que fa manifestar als represenentats d'Esquerra Sant Celoni i la Batllòria que "treballem per donar solució a l'habitatge social".