El Consell Comarcal del Vallès Oriental contractarà vuit joves en pràctiques durant un any

Elpreveu contractar 8 joves amb contracte laboral en pràctiques en el marc del programaen les administracions públiques, impulsat pel SOC i finançat amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.El programa buscade joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d'aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.Concretament, es preveu contractar 8 persones joves en pràctiques per un període de 12 mesos a jornada completa de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres.són d'educador/a social, de treballador/a social, de tècnic/a en Relacions laborals, d'auxiliar tècnic TIC, de capacitador/a digital i suport administratiu i de tècnic/a suport Joventut.Elssón en situació d'aturat/da major de 16 i menor de 30 anys, estar inscrit/a com a demandant d'ocupació no ocupat/da al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional requerit pel lloc de treball al qual s'opta i complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte per a l'obtenció de la pràctica professional. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de gener.