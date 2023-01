Les CUP del Vallès Oriental i el Baix Montseny en contra del Quart Cinturó

En el Marc de la negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el govern format per Esquerra Republicana ha "obert la porta a estudiar l'execució de l'obra de la B-40" a petició del partit Socialista de Catalunya a canvi del seu suport per a l'aprovació dels comptes autonòmics d'enguany.

Davant d'aquesta circumstància, el conjunt de les candidatures d'unitat popular del Vallès Oriental i del Baix Montseny han emès un comunicat on expressen el seu rebuig a la construcció del quart cinturó. Per les CUP la construcció de la B-40 suposa seguir apostant per un model de mobilitat caduc, contaminant, individualitzat i que a més, trinxa el territori, destruït espais verds de gran importància ecològica del conjunt dels Vallesos.

Així doncs, des de la territorial de la CUP del Vallès Oriental emeten un comunicat expressant en cinc punts els motius pels quals estan en contra de la construcció del quart cinturó.

