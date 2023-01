L'AFA de l'Escola Bressol El Blauet de Sant Celoni denuncia retallades

L'alerta sobre la manca de finançament arran de l'anunci de la Generalitat de la gratuïtat del 2-3 en un context on la complexitat de l'escola per donar cobertura a tots els infants és més gran. En aquest sentit, denuncia lesde tres quarts de nou a les nou del matí i també laper estança. Per això, demana una inversió del 6% en Educació que implicaria ladel servei tal i com plantejava la ILP Educació del 2016.Des de l'AFA també es convida als partits polítics a reprendre el diàleg amb l'objectiu que les famílies no hagin de patir les retallades i haver de fer la feina que pertocaria a l'administració. Amb aquesta intenció, s'ha enviat unaa tots els partits polítics representats a l'Ajuntament de Sant Celoni perquè sigui debatuda en sessió plenària.L'Associació de Famílies d'Alumnes demana que s'aturi el discurs de la davallada d'ingressos,, la derogació del Decret 282/2006 de la Generalitat de Catalunya que regula el màxim d'infants per grup i el mínim de professionals i la redacció d'un nou decreti un finançament a les escoles bressol suficient i equitatiu.També fa seva les reivindicacions del col·lectiu de mestres de l'escola bressol pel que fa a l'a més de les condicions d'externalització i precarietat de l'escola bressol i reivindica la categoria de mestra a l'escola bressol i la plena consideració del tronc únic d'ensenyants on poder demanar plaça dins la pròpia bossa de gestió de professionals.Igualment denuncien ladel col·lectiu altament feminitzat, que impacta la conciliació familiar, sense substitucions des del primer dia de baixa laboral. L'AFA de l'Escola Bressol Municipal El Blauet fa constar el seu suport al col·lectiu de bressol i a la plataforma "Dignitat pel 0-3" i també exigeix escoles bressol públiques, gratuïtes i de qualitat, per a tothom.