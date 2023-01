Les deu taules sectorials de Sant Hilari Sacalm es troben per fomentar el treball en xarxa

Una trentena de persones de les deuque hiu ha ahan participat de la trobada d'. Els objectius eren posar en valor la tasca del treball comunitari, afavorir la participació ciutadana i del teixit associatiu i posar en comú què és i què fa cada espai per fomentar el treball en xarxa.Hi havia representants de les taules de Benestar i Comunitat de Gent Gran, Benestar i Comunitat de Joves i Addiccions, Ciutadania, Esports, Turisme, Salut, Accessibilitat, Comissió d’Igualtat (i +LGTBI), Pla Educatiu d’Entorn i la taula d'entitats culturals, que és de nova creació. Es va obrir un debat i es va veure la tasca que es fa des de cada espai comunitari.A la trobada hi havia personal tècnic, membres de l'equip comunitari de la Selva, entitats, ciutadania i l'alcalde, que va destacar la gran quantitat d'espais participatius que hi ha al municipi i va fer una valoració molt positiva d'aquesta "". L'alcalde afirma que això ha de servir "per treure’' informació i fer més divulgació per aconseguir fer créixer la participació".