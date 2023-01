Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 28 i 29 de gener

Sant Celoni: El DJ Marvin dona el tret de sortida a les sessions de LaNit

Perquè no se t'escapi res,t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural. Són les següents:Aquesta les 11 de la nit, eles posarà davant de controladores, taules de mescles i CDJs i ja no pararà fins a les 2 de la matinada, tot conduint la sessió que donarà el, la nova programació de lleure per a joves a partir de 14 anys que l'Ajuntament de Sant Celoni ha preparat a la sala gran del Teatre Ateneu.Tot aquest cap de setmana del 28 i 29 de gener i encara fins el dilluns 30 es podrà visitar l'exposició, de Pere Serra. Es tracta d'un recull de 1.300 fotografies en blanc i negre del municipi. Una exposició de Km 0 a

A Sant Celoni el diumenge 29 de gener a les 18h a l'Indret (plaça de la Vila, 22). La Filmo presenta "The Birds" d'Alfred Hitchcocks en versió original. Presentat i moderat per Pau Gener i Dani Vela. Entrada lliure.