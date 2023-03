Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 25 i 26 de març

1. Sant Celoni: Va de madres

Un text inèdit creat a partir d'una idea de Cristina Fernández i desenvolupat a partir del treball personal de les actrius que intenta fer-nos reflexionar sobre el paper de les mares d’una forma divertida, còmica i dramàtica al mateix temps. teatre Municipal Ateneu. a les 20h dissabte i 18h diumenge.

2. Sant Celoni: Connectats

Dissabte 25 de març. A les 11h. a la plaça de la Vila. Un itinerari per 4 espais significatius de la Vila on el grup participant, amb l'acompanyament d'una guia i persones dinamitzadores, recorrerà a peu la memòria d'accions passades i presents de suport mutu i construcció col·lectiva que s'han fet a Arbúcies els darrers trenta anys que tenen per objectiu d'afavorir la integració, la convivència i la cohesió social.

4. Llinars del Vallès: Veniu a mi. La Passió de Llinars

Dissabte 25 de març El grup de teatre Till-Tall presenta de manera planera i entenedora la història dels darrers anys de Jesús, posant-hi rigor, sentiment, amor i, molt especialment, donant veu a les dones que el van acompanyar. Representacions 2023: 25 i 26 de març al les 17 h. i 1 i 2 d'abril a les 17 h. al Teatre auditori de Llinars del Vallès.

5. Hostalric. Inauguració i benedicció del mural de l'Anunciació

Diumenge 26 de març. S

Perquè no se t'escapi res,t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural. Són les següents:Diesrepresentació de l'obra de teatre Va de madres.e celebrarà la inauguració i benedicció del mural de l'Anunciació a la parròquia de Santa Maria dels Socors. L'acte tindrà lloc a les 11 h, després de la missa dominical. I, seguidament, l'autor Joan Carles Osuna explicarà la seva creació a tots els assistents. La trobada estarà presentada per Raffaello Ducceschi, expert en art. L'esdeveniment està organitzat per la Comissió del Projecte Pictòric d'Hostalric i l'Associació pel Patrimoni Històric d'Hostalric.