La neu emblanquina el Montseny

La carretera del Montseny, amb neu als vorals Foto: ACN



Neu sobre el nucli del Montseny Foto: ACN

La nevada d'aquest dimarts ha emblanquinat el. Des d'aquest dilluns a la nit, la neu s'esperava a cotes més baixes, però en el cas de la Serralada Prelitoral la nevada no ha agafat per sota del 500 metres. Al llarg del matí sí que han caigut alguns flocs en cotes més baixes, com Granollers (145 metres), Santa Maria de Palautordera (208 m.) i Sant Esteve de Palautordera.El municipi del Montseny (528 m.), a les portes del Parc Natural és el primer del Vallès Oriental que ha quedat ben enfarinat. La neu s'acumulava ja als vorals de la carretera d'accés des de Sant Esteve de Palautordera, la BV-5301, i al poble la neu cobria teulades i mobiliari urbà.