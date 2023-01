VÍDEO | La neu arriba al Baix Montseny

Segons el model Arome el #montseny podria rebre una nevada guapa!!, de fins a 20 cm, amb una cota molt baixa agafant amb ganes des del 400/500m cap amunt. #meteo pic.twitter.com/XvOiWItvoH — Àlex Van der Laan (@alexmegapc) January 23, 2023

Neva amb ganes al montseny i baixant cota @alexmegapc pic.twitter.com/NQrJY4vawr — Jordi Sancho (@jsanchob) January 24, 2023

🚨 Espectaculars imatges de Jordi Bort (gràcies @ultrescatalunya per compartir-les) de la nevada que cau ara mateix a Sant Esteve de Palautordera, als peus del Montseny. Cota 230 ‼️#Projecte4Estacions pic.twitter.com/b4MTvMQRMY — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) January 24, 2023

Les prediccions meteorològiques no s'han equivocat i laha arribat alaquest matí. Des d'ahir, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té activat l'avís de perill per neu aquest dimarts i pel que fa al Baix Montseny és possible que es mantingui durant bona part del dia.Tot i amb això, la intensitat de la nevada a les zones baixes de la comarca natural no és molt elevada i costa força que cualli. En qualsevol cas alels mapes assenyalen que podria haver-hi una nevada d'intensitat forta i caldrà estar en alerta.