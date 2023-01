CARTA OBERTA| «Les llavors no neixen del ciment»

L'ha encimentat un tros del camí cap a Mosqueroles. El cost de pavimentar aquests 100m. deha estat de 26.471,98 euros. En la impermeabilització de la pista s'hauria d'haver avaluat l'i elde l'actuació i del material utilitzat, només així, avaluant els costos ambientals, és possible fer polítiques respectuoses amb la natura. No haver fet aquesta avaluació és una mostra més, en la pràctica, deld’aquest Govern.La despesa delpels 4 anys compresos entre 2016 i 2020, per la neteja i manteniment de tots els camins de Samta Maria de Palautordera, és la mateixa que pavimentar només aquest tram.L'import de la despesa és superior a la meitat de la inversió pressupostada el 2023 per ae (només 45.000 euros). L'Ajuntament, amb les seves, nega altre cop la greu problemàtica social de l'habitatge. Les inversions determinen les prioritats d'un govern i el Govern de Santa Maria de Palautordera demostrade l’emergència social, climàtica i ecològica del moment actual.Un pavimentat que no ha tingut en compte tampoc a totes les persones queon passejar, córrer o anar en bicicleta tranquil·lament sense sentir la duresa i l'escalfor del ciment. Gent a qui ens preocupa pensar que l'encimentat sigui una, fragmentant despesa i projectes, per evitar procediments de control ambiental i en contractació pública, que acabi convertint el camí en una carretera més d'accés al Montseny.