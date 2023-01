Vilalba Sasserra ja gaudeix el seu banc gegant «Big Bench Community Project»

Des del banc gegant de Vilalba Sasserra es té una vista privilegiada del Montseny Foto: Joan Pons

ha aprofitat els actes de la Festa Major d'Hivern que s'acaba aquest dilluns, per inaugurar de manera oficial el seu, emmarcat en el projecte(BBCP). El banc gegant de, tal com es coneix popularment el municipi baixmontsenyenc, s'ha instal·lat en un entorn boscos i amb una visió privilegiada del Montseny, concretament al bosc abans de les vinyes i tothom en pot gaudir. Tots els bancs gegants oficials de la BBCP tenen el mateix disseny, però amb colors diferents, el de Vilalba Sasserra tindrà els colors de les colles del municipi, eli elEs tracta d'una iniciativa personal de l'alcalde de Vilalba Sasserra,, que va començar ja fa mesos acompanyat de veïns i veïnes del municipi. Aquest impuls popular, no està finançat per cap institució pública i, sense ànim de lucre, busca fomentar el turisme i comerç local.El Big Bench Community Project va néixer a Itàlia i a tot Europa ja hi ha 279 grans bancs. El de Vilalba Sasserra, tal com explica el seu alcalde Joan Pons, serà elque s'emmarca dintre del BBCP.