L'artista d'Arbúcies Rufi Mulero dona a Creu Roja Catalunya l'escultura «Vida»

L'artista arbucienc,, ha fet entrega de la seva escultura. L'acte, celebrat dissabte passat 21 de gener, es va fer a les sales del Museu Etnològic del Montseny, on l'autor està exposant.Vida vol representar les penúries, els perills i les dificultats que tenen totes les personesquan volen venir a Europa travessant la Mediterrània amb pateres i jugant-se la vida. "Són persones que tenen els mateixos desitjos que qualsevol de nosaltres. La diferència és que ells no tenen res". L'escultura l'ha donada a Creu Roja perquè és una institució que amb les seves accions ajuda a tota aquesta gent a poder tenir l'esperança per a un futur millor.L'obra vol ser un vaixell, feta amb, estarà exposada a La Gabella fins el dia 12 de febrer i després es donarà a Creu Roja Catalunya que, inicialment, l'exposarà ala Barcelona i, de manera definitiva es traslladarà a la seu deuna vegada s'hagin acabat les obres que s'estan fent.A l'acte de donació van acompanyar a l'artista arbucienc el president de Creu Roja Catalunya,, el president de Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny,, i l'alcalde d'Arbúcies,