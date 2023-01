L'alcalde Raül Garcia presenta els eixos de la seva candidatura «Sant Celoni i la Batllòria en positiu»

Raül Garcia amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el diputat a Madrid, Josep Pagès Foto: Junts Sant Celoni

"Nosaltres som el Sant Celoni en positiu"

Una quarantena de celonins i celonines van presentar al candidat de Juntsa través d'un vídeo sorpresa on deien què en destacarien o què els agrada d'ell. El van descriure com una persona valenta, compromesa, honesta, empàtica, propera, servicial, amable, ambiciosa, resolutiva, animada, treballadora, solidària, una bona persona; elEn un acte celebrat a la Sala Gran del Teatre Ateneu de Sant Celoni amb l'assistència d'unes 350 persones, Jordi Turull, secretari general de Junts, va fer una emotiva presentació sobre el candidat. Ara fa quatre anys, quan Raül Garcia va fer la seva primera presentació, Turull no hi va poder ser físicament. "Estava injustament tancat a la presó. Però hi va voler ser de cor", es va recordar durant la presentació. En aquell moment va fer arribar un missatge per carta per tal de donar suport a a Raül Garcia. Des de Junts es remarca que "encara no hi som tots". Jordi Turull en la seva intervenció va recordar del candidatL'alcalde va començar el seu discurs agraïnt al seu equip, a l'anterior alcalde Francesc Deulofeu, a la família, als amics, a totes les persones que l'acompanyen fent aquest camí. També va agrair als companys d'ERC el compromís i la lleialtat.Raül Garcia va titular el seu discurs "", desglossant-lo en tres parts: el projecte polític, l'actitud positiva, i la gent, el motiu principal del compromís polític. Va reafirmar que fa 4 anys es va presentar amb un projecte que encara és vigent: "El nostre projecte és exercir de capital del Baix Montseny.. Aquest projecte tan ambiciós que no es fa ni amb 4 ni amb 8 anys. És un projecte d'una nova generació. A més a més, aquesta legislatura hem estat plenament ocupats i implicats en la crisi que ha provocat la Covid-19 durant més de dos anys."Garcia destaca que per "un Sant Celoni i una Batllòria en positiu s'han de crear les condicions. I per garantir que això passi i que, per tant, els nostres fills creguin que val la pena quedar-se a viure aquí i no hagin de marxar, cal una ment molt oberta i una mirada llarga.".L'alcalde va donar dades amb les que considera que Sant Celoni i la Batllòria es poden tractar en positiu. "Nosaltres som el Sant Celoni en positiu, molts altres només es preocupen d'intentar fer veure un Sant Celoni en negatiu. Això no és bo per ells, ni pel poble, ni pel nostre futur. És el que ocasiona pensar en les properes eleccions i no en les properes generacions".L'alcalde va parlar també d'actitud. Afirma que "jo us garanteixo una cosa: ho farem ambAmbI amb l'dels que volen el millor futur per la seva gent." També va remarcar que "som i serem" un ajuntament amb un compromís insubornable al servei de Catalunya i la seva llibertat. "Vull ser l'alcalde de Sant Celoni perquè a Sant Celoni i la Batllòria hi ha gent molt maca per la que val la pena treballar a fons. No us puc prometre que arreglarem tot el que us causa molèsties, peròi crear-hi una família".L'acte va acabar recordant les entitats i el compromís social de l'alcalde amb el municipi, convidant-lo, per sorpresa, a tocar la guitarra i animant a tots els assistents a cantar la cançó “camins”.