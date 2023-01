Els 08470 tanca de manera definitiva el marcador de «La Marató» amb 32.747, 32 euros

El col·lectiuha tancat, ara sí, de manera definitiva el marcador de la recaptació aconseguida aper la. aconseguint un total de. Aquesta quantitat és 1.380 euros més que la xifra donada a començaments d'aquest mes de gener. Llavors, aquesta entitat que aglutina la majoria d'activitats que es fan a Sant Celoni per la Marató, va dir que encara hi havia algunes activitats pendents de portar-se a terme com elque es va celebrar el passat 8 de gener al pavelló del Sot de les Granotes, organitzada pel Club Volei Sant Celoni que han servit per tancar la caixa d'aquesta edició 2022.La suma ha servit per consolidar la xifra en la segona millor quantitat recaptada , només superada en l'edició de l'any 2019, en la que ja va ser un èxit amb 32.605 euros, als quals s'hi van sumar els diners retornats amb la rifa de Nadal fins arribar aEn aquesta edició 202, dedicada aa les malalties cardiovasculars, a Sant Celoni es van organitzar més d'una vintena d'activitats de tota mena com teatre, caminada popular, cinema en versió original, dinar solidari, quina, esports diversos, plantada de gegants, rifes, actuacions musicals, balls i conferències.