Es crema la teulada de fusta d'una casa de Sant Esteve de Palautordera

Unha afectat la teulada de fusta i la façana d'una casa de. Pocs minuts després de les tres de la tarda set dotacions dels Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat per apagar les flames de l'habitatge unifamiliar, de planta baixa i un pis, situat a la urbanització de Can Jol, al sector de Can Ribes.En el moment de l'incendi no hi havia ningú a la casa i les causes, segons les informacions dels bombers, podrien derivar-se de la. El foc s'ha donat per controlat cap a les set del vespre, però les set dotacions de bombers segueixen al lloc dels fets per controlar que no hi quedi somort i, per això, s'ha decidit desmuntar completament la teulada.