Pep Plaza, un dels atractius de la Festa Major d'hivern de Gualba

L'actorserà un dels atractius de laque comença aquest mateix divendres 20 de gener i s'allargarà durant tot aquest cap de setmana. L'actor, conegut per haver format part dels programes televisius Polònia i Crackòvia, entre d'altres, actuarà aquesta nit a la sala Gorg Negre i presentarà l'espectacle d'humor Pep, en directe.Per demà dissabte les activitats populars tindran una posició preponderant en la programació festiva, com la XIX caminada popular a les 9 del matí que sortirà de la plaça Joan Ragué. També hi destaca la ballada de danses populars de l', amb la participació de l'Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc i el seu espectacle Dones. Aquest esbart va apadrinar fa 30 anys l'Esbart Jove de Gualba. A les sis de la tarda a la sala Gorg Nergre. El dissabte de festa major s'acabarà amb un concert de l'Orquestra Motherfucker, a partir de dos quarts d'onze de la nit.I pel diumenge 22 de gener un munt d'activitats esperen a qui vulgui participar de la Festa Major d'Hivern amb la XXI Fira d'hivern, lajuntament amb les colles convidades i una degustació d'com a actes més destacats. Tota la informació de la Festa Major a www.gualba.cat.