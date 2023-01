L'Ajuntament de Vallgorguina consolida la recollida de fracció vegetal porta a porta

Gràfica del servei de recollida de la fracció vegetal a Vallgorguina Foto: Aj Vallgorguina

Vallgorguina ha consolidat el servei de recollida de la, sota demanda, segons ha manifestat, regidor de Medi Ambient de l'. Les dades que confirmen el bon funcionament del servei són que des del moment que es va posar en marxa, l'octubre de 2020, el nombnre d'usuaris i usuàries ha anat creixent fins als 261 actuals, amb una venda de gairebé 500 saques. Aquest darrer any 2022 s'han portat a termePep Pujol també concreta que durant l'any 2022 hi va haver unsobre el total de recollides. Una dada que suposa un nombre de 6 incidències cada mes. És a dir, de les recollides que es programen cada mes n'hi 6 que no s’arriben a dur a terme per diverses causes.En aquesta línia, latot i haver programat la recollida (representa un 65% del total de les incidències). Treure saques amb excés de pes representa un 14,5% i deixar la saca a dins de casa (sense possibilitat que pugui ser manipulada pels operaris) representa un 7,25%. D'altres incidències puntuals són: deixar la poda al terra (sense saca), deixar-la amb una saca "no oficial" o amb bosses de plàstic o que el contingut de la saca no sigui fracció vegetal.El regidor de l'Ajuntament de Vallgorguina també recorda que totes aquestes incidències tenen unaja que ocupen el servei (limitat) i pot ser que hagin d’esperar a la següent recollida programada per tal que els hi puguin ser recollides les seves saques.