«12 mesos, 12 llibres», el repte lector de la Biblioteca l'Escorxador de Sant Celoni

La Biblioteca l'Escorxador de Sant Celoni impulsa una proposta que pot ajudar a gaudir de la lectura i descobrir nous autors, autores, gèneres i formats. Es tacta del repte lector per aquesat any 2023 12 mesos, 12 llibres. Un viatge d'un any en el que cada mes es proposa una lectura diferent i alhora compartir-ne les impressions i comentaris: a través de xarxes socials, responent els formularis que han preparat o deixant una nota a la bústia que tindran a la Biblioteca. Després compartiran les valoracions a les xarxes socials de la Biblioteca, respectant l'anonimat.



D'altra banda, la Biblioteca l'Escorxador és una de les biblioteques de la Xarxa de la Diputació de Barcelona que comptarà amb un Lab portàtil d'electrònica, un material pensat per oferir als usuaris activitats creatives dins la cultura maker. De gener a març realitzarà diferents activitats per dinamitzar el nou material. La primera activitat és Posem música a la imaginació amb Makey Makey adreçada a famílies amb infants de 5 a 8 anys, el proper dissabte 28 de gener a les 11 h.