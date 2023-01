Veïns d'Arbúcies se senten estafats per haver pagat 2,24 euros de més per una bombona de butà

Diversos veïns d'han pagatper unaquan el preu real de les últimes setmanes és de. Es tracta d'un sobrecost de 2,24 euros per cada bombona. Alguns d'ells s'han sentit enganyats i s'han queixat a l'Ajuntament després de veure que el preu no coincidia. En declaracions a l'ACN, el tinent d'alcalde i responsable de l'àrea d'Atenció a les persones,, assegura que ha rebut unes cinc queixes, sobretot de gent gran, a qui havia passat el mateix. Això ha fet que el consistori contactés amb l'empresa encarregada del subministrament de les bombones, que s'han mostrat sorpresos de la situació perquè no en sabien res.El regidor ha assegurat que els responsables de l'empresa han garantit que esbrinaran què ha passat i prendran les mesures pertinents. Des de l'han denunciat aquesta mala praxi i lamenten que intentin aprofitar-se de gent "vulnerable" com la gent gran. De moment, desconeixen quantes persones estarien afectades per aquest engany.