Vilalba Sasserra a punt per inaugurar el seu banc gegant emmarcat en el projecte Big Bench Community

Aquest proper dissabte 21 de gener s'inaugurarà aunque forma part del projecte(BBCP). Es tracta d'una iniciativa popular, no finançada per cap institució pública, i sense ànim de lucre que busca fomentar el turisme i comerç local. Va néixer a Itàlia i a tot Europa ja hi ha 279 grans bancs. El de Vilalba Sasserra, tal com explica el seu alcalde, serà el segon de la península Ibèrica que s'emmarca dintre del BBCP.El banc gegant de, tal com es coneix popularment el municipi baixmontsenyenc, s'instal·larà en un entorn boscos i amb una. La Big Bench Community Projet busca que les persones que estiguin assegudes en aquestsa bancs es vegin com uns nens petits i redescobreixin el paisatge.Tots els bancs gegants oficials de la BBCP tenen el mateix disseny, però amb colors diferents, el de Vilalba Sasserra tindrà els colors de les colles del municipi, eli elL'alcalde de Vilalba Sasserra va signar fa set mesos el conveni per tenir l'autorització de la comunitat de bancs gegants a escala europea. Ara, s'estan polint els darrers detalls per poder-lo inaugurar dissabte al migdia i s'ha construït gràcies a ladel municipi i finançat amb l'aportació de particulars i empreses locals com Serralleria Gonzalez, Rafa Parques, Bruc Jardi i Solutecba.