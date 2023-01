L'Ajuntament d'Arbúcies inaugura una nova placa de la ruta del Combat d'Arbúcies al molí de les Pipes

Fets històrics

El molí de les Pipes, va ser l'escenari de la descoberta de la nova placa de la, en un acte que va comptar amb la participació dels representants dels ajuntaments d'el passat dissabte 14 de gener, en el qual es commemoraven els 309 anys del Combat.L'acte institucional va tenir lloc després d'una marxa popular que va començar a la plaça 1 d'Octubre i que va acabar al molí de les Pipes amb una botifarrada per a tots els assistents. Després de l'esmorzar, es va descobrir una, que vol ser un homenatge als sometents que van participar en aquells fets heroics i que ha arribat als nostres dies amb el nomdel Combat d'Arbúcies.Aquesta nova senyalització, a l'indret central on va tenir lloc els fets d'armes, se suma a les dues plaques commemoratives que ja hi ha, una a la zona del Regàs amb una placa que recorda el casament deamb eli, una altra a la plaça de la Vila, al costat de l'església, que és la placa de Viles Cremades.El 13 de gener de 1714, dos regiments de valons en trànsit d'Hostalric a Vic, van arribar a Arbúcies amb. Farts de les vexacions a mans d'aquestes(tal i com venia succeint, des de feia anys: robatoris, incendis de collites, violacions...) el poble d'Arbúcies va dir prou i organitzà ràpidament el, avisant aquella mateixa nit al sometent de poblacions veïnes (Espinelves, Sant Hilari, Viladrau ...) per fer front a l'enemic.El dia 14, poc després de sortir de la vila d'Arbúcies en direcció a Vic, i passades les(molt a prop de l’actual Molí de les Pipes) començà l’enfrontament. Després de més de 6 hores de combat, el sometent d' Arbúcies i els de les poblacions veïnes van derrotar completament els regiments borbònics . Només s'escaparen aprop de 200 homes. Les banderes enemigues capturades es repartiren entre les poblacions veïnes en senyal d'agraïment.