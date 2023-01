Martí Boada exposa a Santa Coloma de Queralt «Art de Bosc»

Martí Boada en la conferència Boscos del Segle XXI on som, cap on anem? Foto: Cedida Martí Boada

Aquest diumenge 14 de gener s'ha inaugurat a(Conca de Barberà) lo'exposició Art de Bosc, de l'ambientòleg i naturalista celoní,. L'exposició es podrà visitar fins el 29 de gener a(Portal del Martí).Martí Boada, presenta ales seves darreres obres, on art i natura s'entrellacen per fer un homenatge al bosc. La mostra reuneix tot un seguit de formes i estructures que tenen com a base la fusta, les arrels i els arbres dels nostres boscos.D'altra banda, a lael científic de Sant Celoni va impartir la conferènciaLes seves aportacions i experiències van donar als assistents una visió àmplia de medi ambient i natura així com pautes d'apropament al nostre entorn.