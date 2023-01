Gairebé tot el país en alerta pel canvi de temps de la pròxima setmana

Canvis a la vista. Ja están arriban amb el pas d'una línia frontal. La pròxima setmana estarà plenament hivernal amb nevades i ventedes a molts punts del país.De moment, el front ja comença a creua I obre les portes a aquest canvi de temps. Fins aquest migdia, temp molt luaus, molt deferents de les que venen a partir de dilluns. Alguna ruixada hem tingut, però a la resta del país mayoritariamente núvols. Al Pirineu, la nevada pot començar a última hora d'aquest diumenge cap als 1.000, 1.200 m. es reforça el vent de component nord als dos extrems del pa´is. per aquest vespre ja tenim el primer avís del meteocat per onades que poden superar els 2,5 metres a l'Empordà.temp també animan baixant al llarg del dia d'avui.setmana que ve, temps inestable. vent de nord-oest, precipitaci´o concertada al nord de Catalunya. ventages molt importants entre dilluns i dimarts. temps complicat pel que fa a les nevades. acumulacions cap a la cara nord de més de 40 centimeters (avui ja). i cap al vessant sud del sector occidental del perinea podrían veure nevar aquest dilluns a tan sols 600 metres (nord de lleida). canvis notables, per tant. nevada continuada de matinada i matí. sol, resol a altres punts del país, però vent que s'imposarà amb força al prelitoral i litoral. a la tarda, situació similar (treva a midja tarda de precipitació). cara nord nevada importantavís per ventades, incluso taronja, comarques litoral i prelitoral, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, també cap al pirineu ventades. i avís d'onatge i per nevades, gruixos de més de cinc cm per damunt de 700m a molts punts del pirineu occidental i de més de 20cm per damunt de 1.400 m a la ball d'aran.pels pr`oxims dies: situaci´p inestable amb el vent fins a dijous, centre i sud de Catalunya. evades continuaran client amb notes relativament baixes. temp plenamente hibernais, fred contudent.