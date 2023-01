Geganters de Sant Celoni clou «Onada d'agraïments» amb la promesa d'escriure'n un llibre

, el projecte de lad'agrair al personal sanitari de tot Catalunya per la seva implicació amb la pandèmia de la Covid-19, ha arribat aquest dissabte 14 de gener a la seva fi. Un dinar, amb l'assistència de més d'un centenar de persones al bar de l'Ateneu, i el passi d'un audiovisual amb un recull d'imatges de les visites que es van fer a més d'una quarantena d'hospitals de les quatre demarcions catalanes, han servit per posar la cloenda a un projecte que ha tornat a posar Sant Celoni al mapa., ideòleg d'Onada d'agraïments, en el seu discurs final va expressar positivisme davant les dificultats - sobretot amb l'avaria de l'autocaravana - i va reconèixer que mentre veia les imatges de l'audiovisual li venien molts records al cap del que va viure durant tres setmanes "cada hospital és un món i una experiència diferent, hem visti nosaltres amb ells". Deumal va acabar llegint l'escrit que llegia a cada hospital que visitava.El projecte va començar el 16 de setembre de 2022 a l' Hospital i el CAP de Sant Celoni i es va acabar el 7 d'octubre a laon es va lliurar al l'exconsellerel plec de desitjos que cada hospital va fer i que l'entregava a la Colla per fer-lo arribar a la conselleria. En aquestes tres setmanes, acompanyat del, es van fer més de 2.700 quilòmetres -900 més dels previstos inicialment-. Jordi Deumal ha promés que d'aquesta experiència n'escriurà un llibre.