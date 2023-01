«El tàndem format per Eduard Vallhonesta i Joan Castaño és el que necessita Sant Celoni»

Els compromisos d'Eduard Vallhonesta

Més dehan emplenat aquest dissabte a la tarda la Sala Lluís Giró de l'Ateneu de Sant Celoni per assistir a la presentació delque lideren el projecte socialista a Sant Celoni i la Batllòria. Una presentació que ha comptat amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, així com destacats dirigents socialistes de la comarca, com el diputat Jordi Terrades i l’alcalde de Canovelles i president del Consell Comarcal, Emilio Cordero."El tàndem de l'Eduard Vallhonesta i el Joan Castaño combina l'experiència i el futur que necessiten Sant Celoni i la Batllòria per prosperar i avançar" ha ditque ha assegurat que els socialistes tenen un, que treballa pensant en tothom. "Els socialistes oferim unaperquè volem que torni el millor de Sant Celoni i la Batllòria" ha detallat Joan Castaño que ha assegurat que el PSC té un objectiu molt clar que és "guanyar les eleccions municipals i per aconseguir-ho, treballarem de valent, escoltarem i parlarem amb tothom".Des del PSC de Sant Celoni i la Batllòria asseguren que ", un nou equip que cregui en el poble, que sàpiga gestionar i que faci propostes" ha explicat Castaño que ha assegurat que la gestió actual no és bona i per això, volen obrir una nova etapa, "necessitem que l'Ajuntament estigui en bones mans, volem un poble net, ordenat i segur, un poble amb valors, com el del treball i l’esforç". En aquest sentit, "creiem en el, que genera llocs de treball, el millor Sant Celoni que tots enyorem i recordem” ha recalcat Eduard Vallhonesta."Sant Celoni i la Batllòria està per damunt de tot". Aquest és el primerque avui han presentat els socialistes als ciutadans del municipi, però n'han detallat nou més: "treballarem per un poble just, sostenible i pròsper, governarem per tothom, tindrem un bon govern, escoltarem i buscarem el màxim de consensos, actuarem amb generositat i decisió, Sant Celoni serà progressista, un poble endreçat, net i segur, gestionarem bé l’ajuntament amb bones polítiques d'habitatge, precupant-nos dels joves i la gent gran, i tindrem una mirada llarga perquè no s’escapi res", ha concretat Vallhonesta.Els compromisos del PSC de Sant Celoni i la Batllòria van en la mateixa línia que defensa el primer secretari Salvador Illa que aposta per "la política de l’actitud propositiva, la que fa coses, que escolta i respecta a tothom, i que treballa per unir".