Alternativa, el nou projecte polític de l'esquerra transformadora per Sant Celoni i la Batllòria

Aposten per un Ajuntament actiu, transformador i amb una mirada llarga. "Els reptes que se’ns plantegen no es poden arreglar amb pedaços." També diuen que cal estratègia, organització i molta feina. Dins i fora les institucions

es joves semblem l'última prioritat de tots els equips de govern. Ens hem quedat orfes d'espais de trobada, de serveis propis i cada vegada amb menys oportunitats

implica augmentar el parc públic d'habitatges i sancionar els habitatges desocupats dels grans tenidors. Pel que fa a les desigualtats socials volen un Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria "que es posicioni i es coordini amb el moviment organitzat". Demanen més recursos, coneixement i, sobretot, voluntat política.

té una esperança de vida més llarga. Creixen unes necessitats específiques del col·lectiu de la gent gran i l'administració "ha de posar fil a l'agulla. Mobilitat reduïda, en el reforçament dels serveis públics com la sanitat i el benestar social

L'és el nou projecte polític que es presentarà a lesdel pròxim 28 de maig. Tal com s'ha explicat aquest migdia en la seva posada en escena a la plaça de la Vila de Sant Celoni "neix per demostrar que existeix una altra manera de fer les coses, neix per canviar-les". S'assegura que és una candidatura àmplia, un projecte de present i de futur. "És un espai polític que vol comptar amb tothom i treballar per millorar aquest poble. Perdels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria".Per portar-ho a terme pivotarà al voltant de diferents eixos com feminisme, habitatge, joventut, cultura, ecologisme i espai públic. Una candidatura que integra diversos partits polítics i moviments de l'esquerra transformadora com la CUP, la PAHC o l'Assemblea de Joves.. "L'Ajuntament no s'ha de limitar a ser una simple gestoria dels recursos públics". I també demanen major"l".L'és un dels puntals de la nova candidatura i la seva lluita per l'habitatge passa per "no ser de neutralitat i la inèrcia, sinó des de la defensa fèrria del dret a tenir una llar.". Per Alternativa aixòI en aquest espai ampli remarquen que cada vegada més la població".Aquesta ha estat la primera pedra del projecte del qual se'n donarà més detalls en les properes setmanes un dels quals, el nom de la persona que encapçalarà Alternativa i que el pròxim 28 de maig optarà a l'