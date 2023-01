La Policia Local de Sant Celoni canvia temporalment d'ubicació

Elde la seu de laja és un fet. Des d'aquest dijous 12 de gener a la tarda és ubicada als baixos de l'edifici de la plaça Josep Alfaras número 6, on fins fa relativament poc temps hi havia hagut l'Àmbit d'Afers Socials i Habitatge. Aquesta acció permet alliberar l'edifici del carrer Santa Fe on hi havia la comissaria, per poder-hi fer obres de millora.

Al carrer Major i a la plaça, s'han habilitat diverses places d'estacionament reservat per poder desenvolupar les tasques vinculades a la comissaria de Policia, ha informat l'Ajuntament de Sant Celoni.