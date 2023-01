Jutgen un maltractador reincident per agredir i violar la seva parella a Sant Hilari Sacalm

L'Audiència de Girona ha jutjat un maltractador reincident acusat presumtament d'agredir, violar i amenaçar la parella a Sant Hilari Sacalm (Selva) entre el 12 i el 30 de gener del 2020. La fiscalia demana 28 anys i 8 mesos de presó per al processat i l'acusació particular, encapçalada per la lletrada Estíbaliz Herranz, eleva la petició a 34 anys.

Segons ha explicat la dona al judici, que s'ha fet aquest dijous a la secció quarta de l'Audiència de Girona, va conèixer l'acusat a través d'una aplicació d'internet l'any 2018. Poc després, es van donar els números de telèfon i es van continuar comunicant per Whatsapp. Al llarg de dos anys no es van veure en persona però la víctima ha afirmat que tenien una relació de parella i que, de fet, van començar a viure plegats perquè tenien plans de futur.

L'home es va traslladar a casa de la dona l'11 de gener del 2020. La víctima ha explicat que aquell dia va ser l'únic de pau i tranquil·litat perquè l'endemà mateix de començar a viure junts ja la va insultar: "I a partir d'aquí ja no va a parar". Els escrits de conclusions de fiscalia i acusació particular recullen fins a quatre episodis de lesions i dues presumptes violacions. Una d'aquestes, utilitzant també un carbassó.

La víctima ha detallat que, a més, l'home la va deixar incomunicada perquè li va trencar els dos mòbils que tenia i que l'amenaçava amb fer mal als seus fills: "Em va mantenir tancada i no em deixava ni anar a treballar". Finalment, unes veïnes de la dona van trucar la policia el dia 30 perquè van escoltar cops i plors. Una agent dels Mossos d'Esquadra que va anar fins al domicili ha explicat que la víctima tenia lesions evidents a la zona de la cara i que estava molt nerviosa i amb "por".

L'acusat diu que és una venjança de la víctima

L'acusat ho nega tot. Nega, fins i tot, que fossin parella. Segons la seva versió, que ha explicat responent a les preguntes de la defensa, va anar a viure a casa de la dona perquè tenia intenció de traslladar-se a viure a Anglaterra amb la seva parella "oficial" i no volia pagar un mes més de lloguer. "i no vaig ser clar, però no vaig fer res més", ha dit.

El processat atribueix la denúncia a una venjança de la víctima perquè el va escoltar parlant per telèfon amb la parella i va descobrir l'engany. L'acusat també s'ha desvinculat de les lesions que tenia la víctima quan la policia va anar al pis i ha assegurat que un dia va arribar a casa amb la cara plena d'hematomes i es va limitar a abraçar-lo i a dir-li que l'estimava molt: "No li vaig preguntar res més".

En relació a les presumptes violacions, l'acusat diu que totes les pràctiques sexuals van ser de mutu acord, també l'ús del carbassó: "A mi no se m'aixecava i vam acordar això". Al darrer torn de paraula, el processat ha afirmat que té molta por de la policia i d'entrar a presó: "Us asseguro que aquest cop no l'he cagat".

Segons consta als escrits d'acusació, l'home té dues condemnes prèvies fermes per delictes relacionats amb la violència masclista. El judici ha quedat vist per a sentència.