El conseller de Territori es reuneix amb representants d'ERC Sant Celoni i la Batllòria

Aprofitant la seva visita a Riells i Viabrea per anunciar la licitació de noves obres a la C-35 , el conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya,, aquest dimecres també va ser a la seu d'per reunir-se amb el regidor i candidat a l'alcaldia a les properes eleccions municipals, Josep Maria Gayolà i altres representants del partit republicà al municipi.En la trobada, segons s'ha explicat a, s'han posat sobre la taula qüestions d'interès per a Sant Celoni com és la construcció del nou CAP, l'enllaç de l'AP-7 a la Batllòria, les millores de la C-35 anunciades, el nou carril bici, l' aparcament parc&ride de l'estació de Renfe i el futur industrial de Sant Celoni i la Batllòria.Segons han assenyalat els republicans aquesta visita s'emmarca en el treball fet pel també regidor d'ERC a l'Ajuntament de Sant Celoni,, que la setmana passada es va reunir amb el secretari de mobilitat i logística de la Generalitat,