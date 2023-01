Territori licita per 2,3 MEUR la reordenació dels accessos als polígons industrials de Sant Celoni

Descarbonització de la mobilitat

Millora de l'accessibilitat

2+1 a la carretera C-35 al saeu pas per Santa Maria de Palautordera Foto: Territori

Actuacions de millora en servei

Amb l'objectiu de reforçar la seguretat viària i millorar-hi la funcionalitat, Territori ha obert recentment la, de les obres per a reordenar els accessos alssituats al voltant de la(les Borrelles i el Molí de les Planes). Les obres començaran la primavera vinent i tindran una durada de 12 mesos. El tram on s'actuarà abasta una longitud de 2 quilòmetres, entre el final del tram on ara s'ha actuat a la C-35 i el pont sobre la Riera de Pertegàs.És un àmbit amb un bon nombre d'accessos directes i girs a esquerres, tant des dels polígons adjacents per incorporar-se a la C-35, com des del tronc mateix de la carretera per a connectar amb la vialitat local.L'obra consistirà principalment en laals polígons, tant a la banda nord com a la sud i la seva reordenació. Els moviments dels vehicles es reconduiran a través d'una nova rotonda i de diverses noves falques d’incorporació i de sortida. També en laper a reforçar la separació dels sentits de la circulació, que comportarà la reducció de l'amplada dels carrils de circulació.Laes construirà en la cruïlla de la C-35 amb els carrers Olzinelles (per la part nord) i Molí del Pont (a la part sud). Tindrà 36 metres de diàmetre i 5 ramals. Les obres també inclouran la millora del ferm en tot el tram d’actuació, ampliacions puntuals de la carretera per encaixar els carrils de canvi de velocitat que serveixen d'accés a diferents punts del sector i elements de drenatge, senyalització i barreres de seguretat.El Departament de Territori, d'altra banda, està treballant en dos projectes més per a promoure la. Així, està en redacció el projecte constructiu de la via per a ciclistes i vianants entre Vilalba Sasserra i Sant Celoni, que discorrerà en paral·lel a la BV-5301 i a la C-35 on ara s'ha actuat i tindrà 7 quilòmetres de longitud. La inversió prevista és de 2,8 milions d'euros.Pel que fa a les actuacions programades, també cal remarcar que Territori iniciarà enguany l’obra per a millorar l'accés a la urbanització de Can Pagà , al terme de Santa Maria de Palautordera, des de la BV-5301. Els treballs consistiran en la formació d'un tercer carril central per als girs a l'esquerra amb un pressupost d'uns 500.000 euros.Els treballs per implantar elque ara ha entrat en servei han abastat un tram de 5,5 quilòmetres de longitud de la C-35 i han consistit principalment en la implantació en la major part del recorregut d’un tercer carril per a facilitar els avançaments i d'una mitjana central per a reduir el risc de xocs frontals i l'estesa d'una nova capa de ferm en aquest àmbit. Aquesta obra ha comptat amb un pressupost de 4,7 milions d'euros.El tram on s'ha actuat discorre entre el pas soterrat de la travessera dei l'enllaç decentre. En concret, en un tram de 2 quilòmetres s'ha eixamplat la carretera per a configurar un tercer carril addicional, per a permetre l'avançament de vehicles amb òptimes condicions de seguretat viària, sense necessitat d'ocupar el carril del sentit contrari. També en un quilòmetre, el carril addicional és en sentit Sant Celoni i en l'altre quilòmetre, el carril addicional és en sentit Vilalba Sasserra.Pel que fa al tram de nova calçada de tres carrils, s'ha instal·lat una barrera central de seguretat de formigó i on no ha estat possible formar un, s'ha establert un sistema de separació de fluxos mitjançant un zebrat central. A més, s'ha fet l'estesa d'una nova capa de paviment al llarg dels 5,5 quilòmetres de l'obra i s'han actualitzat altres elements funcionals com la senyalització vertical i horitzontal, l'abalisament i el drenatge.Tanmateix, s'han pavimentat de color vermell diversos carrils centrals existents per als girs a l'esquerra, per ai s’han condicionat les parades de bus existents i s'ha habilitat un itinerari per a vianants al marge dret de la carretera entre la parada de bus de la urbanització Can Bosch i la cruïlla d'accés a la Baronia del Montseny