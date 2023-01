El Govern destina 22 MEUR a transformar i millorar la seguretat viària a l'eix de la C‑35

Impuls a un nou tram de 2+1 i via ciclista

Nou enllaç de l'AP7 a la Batllòria

El Govern de la Generalitat destinaràa la transformació i la millora de la seguretat viària de l'eix de la, amb actuacions que han entrat en servei recentment i altres que estan programades. El conseller de Territori,, ha visitat avui aquesta carretera, arran de la posada en funcionament aquest dilluns del nou tram ambentrei ha anunciat que aquesta setmana es licitaran les obres per a donar-hi continuïtat entre Sant Celoni ii per a construir una via segregada per a vianants i ciclistes.A aquestes actuacions, cal afegir la recent entrada en funcionament d'una nova rotonda a l'encreuament de la C-35 i laa Riells i Viabrea i la licitació de les obres de la millora dels accessos a la C-35 a Sant Celoni, alhora que diversos projectes per ampliar la xarxa d’itineraris ciclables.El conseller Juli Fernàndez ha assenyalat que les actuacions que ara han entrat en servei a l'eix de la C-35 i la licitació del nou tram 2+1 responen a la voluntat del Govern de "en sentit ampli; perquè la carretera és més confortable, perquè és millor en els seus accessos i perquè és més segura; aconseguim tots els objectius que tenim plantejats: una conducció més còmoda i confortable i evitem accidents de trànsit greus que són els xocs frontals".Complementàriament, el conseller ha remarcat que, amb les noves vies ciclistes planejades, "fem aparèixer unen paral·lel a l'eix viari que pot ser molt útil, no solament des del punt de vista de l'oci sinó també del dia a dia. Garanteix una mobilitat segura, on desplaçaments que no són de llarg recorregut es poden fer de manera còmoda i molt segura". Així, la política del Govern a la xarxa de carreteres de la Generalitat es tradueix en: "seguretat, comoditat, millora de la competitivitat i de la vida de la gent, i creació d'una xarxa ciclable i per a vianants per poder fer de manera segura els desplaçaments i ajudar a la descarbonització" de la mobilitat, ha conclòs el conseller.El Departament licitarà aquesta setmana les obres de millora que donaran continuïtat al tram de 2+1 que ara ha entrat en servei. L'actuació abastai incorpora també la configuració d'unaentre aquests municipis. Així mateix, el projecte implementa altres actuacions, com la renovació del ferm. Es preveu per aquesta obra una inversió de, finançada en part mitjançant fons europeus REACT. Els treballs començaran l'estiu vinent.Les carreteres 2+1 són vies d'una calçada amb un separador físic entre els dos sentits de la circulació i tres carrils de circulació, un per cada sentit i el central, que discorre de forma alternada al llarg del seu recorregut. El Pla de Carreteres 2+1 en què treballa el Govern consisteix en la conversió a aquest model d'aquelles carreteres on el risc d’accidents frontals, que són especialment greus, pot ser més elevat.El conseller de Territori considera oportú estudiar una noui ho qualifica com una "reclamació històrica". En manifestacions aha remarcat que en els acords que tenen amb l'Estat han de valorar quins accessos han de fer des d'aquesta autopista i l'enllaç a la Battlòria "és una de les qüestions que tindrem en compte".En aquesta línia, però, ha deixat clar que encaraquins són els que finalment la Generalitat de Catalunya executarà a través d'aquest acord en els pressupostos generals de l'Estat.