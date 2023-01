El cos de vigilants de Sant Hilari Sacalm tindrà dos agents en tots els serveis

L'ha propiciat un seguit de canvis en el funcionament delper millorar la seguretat, l'atenció i el suport a la ciutadania. D'entrada, s'ha implantat un calendari que permet disposar d'un parell d'agents a cadascun dels torns cada dia de l'any. Fins ara, sempre hi havia algun torn que estava format per un sol agent i s'ha considerat important ampliar el servei fins a poder garantir, com a mínim, el binomi d'agents durant tots els serveis.Un altre objectiu ha estat millorar la relació amb el cos de Mossos d'Esquadra. Fa unes setmanes l'alcaldei el cap de la Guàrdia Municipal de Sant Hilari,, es van reunir amb, cap de l'Àrea bàsica policial de Santa Coloma de Farners, i, cap de seguretat ciutadana dels Mossos, per intercanviar punts de vista i enfortir la col·laboració entre els dos cossos, que ara es reuniran periòdicament cada tres mesos.També s'ha acordat elde seguretat ciutadana i es recuperen les rondes de proximitat per part dels Mossos d’Esquadra. Si el servei ho permet, es realitzarà conjuntament amb la patrulla de la guàrdia local.A més, el cos de vigilants ha ampliat les opcions del programari per a registrar incidències i ha fet una formació a tots els agents per conèixer el seu funcionament. Els vigilants municipals informaran d'incidències, actuacions i campanyes sobre temes que puguin afectar la vida diària de la ciutadania a través de les seves xarxes socials.