Els Mossos detenen dos homes i desmantellen una plantació de marihuana a Hostalric

Arran de la troballa, els agents van detenir els dos responsables de la plantació, dos homes de 32 i 56 anys. A les habitacions de la casa hi havia muntada una infraestructura per garantir un creixement ràpid de les plantes. Un dels detinguts té antecedents i els dos homes ja han passat a disposició judicial. Un d'ells ha entrat a presó i l'altre està en llibertat a l'espera de judici.

Elsi lahan desmantellat un cultiu de marihuana ambal municipi. El 4 de gener es va produir una avaria per un sobreescalfament de la xarxa al municipi d'Hostalric. Arran d'aquest fet, els tècnics van comprovar que l'origen era una escomesa il·legal que hi havia al costat d'una casa adossada.Quan van arribar-hi, sortia fum de l'escomesa. Això va fer que els tècnics alertessin a la policia per la connexió fraudulenta. L'endemà al matí, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Hostalric van entrar a la casa, on van trobar-hi 715 plantes de marihuana de més de metre i mig. Totes elles estaven plenes de cabdells de marihuana.