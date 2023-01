L'exposició de la Diputació de Barcelona «Cuida't les dents» arriba a Llinars del Vallès

L'exposició itinerant "", organitzada per la Diputació de Barcelona, s'instal·larà del 18 de gener a l'1 de febrer al Centre de Formació Permanent. La mostra té com a objectiu promoure uns hàbits saludables d'higiene bucodental entre la població infantil. Podeu veure'n un vídeo clicant aquí.Aquesta exposició s'adreça a, i va acompanyada d'una guia que conté activitats directament relacionades amb els continguts de la mostra per poder treballar-les a l'aula després de les visites escolars.Aquesta és laque l'exposició itinerant de la Diputació de Barcelona passa per Llinars del Vallès. Ja ho va fer el mes de maig de 2019 però, en aquella ocasió, ho va fer al Centre d'Assistència Primària (CAP).