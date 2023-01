Es presenta el projecte polític Sant Celoni Punt i Seguit per les eleccions municipals

Les eleccions municipals 2023 a Sant Celoni i la Batllòria

El conjunt de l'presentarà aquest dissabte al migdia el nou projecte políticamb el qual es presentaran a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 i del que en formen part diverses entitats, col·lectius i moviments transformadors com la CUP, amb l'objectiu de poder traslladar les seves reivindicacions i conflictes des de la institució.Precisament, aquesta força política el passat 11 de juny en el decurs de l'Assemblea Oberta d'Unitat Popular va acordar que continua sent necessari que un espai polític de l'esquerra emancipadora es presenti als comicis locals i, en aquest sentit consideren que cal una candidatura electoral que representi, legitimi i defensi tota aquella tasca a favor de la comunitat que se situa al costat dels veïns i veïnes, i ferma davant d'aquelles polítiques que reforcen les desigualtats en el marc d'unL'objectiu d'aquesta decisió és donar suport als canvis que s'estan vivint i construir un espai que inclogui persones i col·lectius. Sant Celoni Punt i Seguit es presaentarà a la plaça de la Vila de Sant Celoni a les 12 del migdia, i en cas de pluja es faria a Can Ramis, a la sala Bernat Martorell.