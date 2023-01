L'exposició del còmic underground El Llibre de la Selva arriba a Breda

L'exposicióarriba aaquest divendres 13 de gener i s'inaugurarà a les set de la tarda al Centre Cultural Els Forns i es podrà visitar fins el 5 de març. L'acte inaugural, on s'espera l'assistència dels alcaldes de Breda,, i l'alcalde d'Arbúcies,, també comportarà la presentació del nou número de la revista en paper. L'exposició s'ha pogut visitar de l'11 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023 al Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies.El Llibre de la Selva va ser una publicació de còmic underground editada entre els anys 1986 i 1991 en què hi van participar molts joves aficionats al dibuix de les comarques gironines. L'exposició ressegueix la trajectòria de la publicació des dels seus orígens a l'institut Montsoriu d'Arbúcies fins a la seva arribada al Saló Internacional del Còmic de Barcelona.A través de fotografies i dibuixos, explica com va ser possible l'aparició d'una revista undergroundi els motius que la van fer excepcional en el panorama del còmic gironí. Alhora, destaca el seu paper com a mitjà de comunicació artística per als joves i l'impacte cultural i social que va tenir a la comarca en el context dels anys vuitanta.La mostra comptarà ambdels diferents autors que hi van col·laborar, entre els quals hi ha, dibuixant del Cavall Fort i creador de la saga Orn, que va iniciar la seva carrera a El Llibre de la Selva. També s'hi podrà veure un vídeo documental fet a partir de les entrevistes amb els fundadors de la revista.La iniciativa ha nascut del treball de recerca de segon de batxillerat del bredenc, exalumne de l'institut Montsoriu. Aquest treball ha estat guardonat amb el primer premi de la Universitat de Barcelona en la categoria de filologia i comunicació. Castanyer, que es va ocupar de retrobar el principals col·laboradors i de l'elaboració del documental, també s'ha encarregat del comissariat d'aquesta exposició.La mostra l'organitzen conjuntament el. Ha comptat amb el patrocini dels ajuntaments d'Arbúcies i de Breda, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat. L'exposició es va poder veure a Arbúcies de l'11 de novembre al 8 de gener de 2023.