Geganters de Sant Celoni clourà l'Onada d'agraïments amb un dinar i un audiovisual

Des d'aquest dilluns 9 de gener i fins dimecres d'aquesta mateixa setmana ja es poden comprar els tiquets per al dinar que laha programat per dissabte vinent al bar de l'Ateneu de Sant Celoni com a cloenda del projecte Onada d'agraïments del gegantó Mau pels hospitals de Catalunya . L'activitat també inclou la projecció d'un audiovisual del projecte, al voltant de les quatre de la tarda, obert a tothom.Onada d'agraïments va ser el projecte que va plantejar la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni amb la finalitat de visitar, amb el, els principals hospitals de Catalunya de les diferents regions sanitàries per fer-la arribar a tot el personal sanitari per la seva implicació i esforç que sempre han tingut, i molt concretament durant la pandèmia de laEl recorregut va començar el passat divendres 16 de setembre amb la visita da l'com a primer pas del pelegrinatge de més de 2.000 quilòmetres per un total de 43 hospitals de tot Catalunya i el, i que es va allargar fins el 7 d'octubre